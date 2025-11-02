Президент Узбекистана примет участие в саммите по социальному развитию в Катаре

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3–4 ноября посетит Катар с рабочим визитом, где примет участие во втором всемирном саммите по социальному развитию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани узбекский лидер присоединится к обсуждению ключевых вопросов, касающихся сокращения социально-экономических разрывов и выполнения целей Копенгагенской декларации о социальном развитии. На саммите также планируют обсудить меры по ускорению реализации Повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Отдельное внимание уделят укреплению международного сотрудничества, совершенствованию национальных стратегий и повышению социальной справедливости и устойчивости обществ.

Ранее экс-лидера таджикской диаспоры в ЯНАО приговорили к трем годам колонии. Следствие установило, что Таваров фальсифицировал экзамены. За их успешное прохождение он вместе с подельницей брал с иностранцев по 8,5 тысячи рублей, а за вид на жительство — 10 тысяч рублей.