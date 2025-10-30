Экс-лидера таджикской диаспоры в ЯНАО приговорили к трем годам колонии

Лабытнангский городской суд ужесточил приговор негласному лидеру таджикской диаспоры в ЯНАО Хокимшоху Таварову, которому раньше дали условный срок за фиктивные экзамены для мигрантов. Об этом сообщило Ura.ru .

После апелляции прокуратуры суд пересмотрел дело и приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Его подельнице Марине Гернер назначили два года тюрьмы.

Следствие установило, что Таваров фальсифицировал экзамены. За их успешное прохождение он вместе с подельницей брал с иностранцев по 8,5 тысячи рублей, а за вид на жительство — 10 тысяч рублей.

Ранее Минобрнауки подтвердило, что экзамены по русскому языку с первой попытки не смогли более 35% мигрантов. Ведомство уточнило, что языковые испытания организовали в 203 городах в России, а также в Узбекистане и Таджикистане.