Президент Узбекистана подтвердил Путину свой визит в Москву на 9 Мая

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая
Фото: Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая/Медиасток.рф

Президент Владимир Путин созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Лидер республики подтвердил, что примет участие в празднованиях в честь 80-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры во время телефонного разговора подчеркнули особое значение 9 Мая для народов двух стран.

Стороны обсудили практические шаги для наращивания сотрудничества в сфере торговли, а также промышленную выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая состоялась в Ташкенте 28–30 апреля

Ранее свои планы приехать в Москву на Парад Победы подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он объяснил, что не поддастся на запугивания со стороны стран Евросоюза и выполнит данное им обещание.

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