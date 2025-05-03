Президент Узбекистана подтвердил Путину свой визит в Москву на 9 Мая

Президент Владимир Путин созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Лидер республики подтвердил, что примет участие в празднованиях в честь 80-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры во время телефонного разговора подчеркнули особое значение 9 Мая для народов двух стран.

Стороны обсудили практические шаги для наращивания сотрудничества в сфере торговли, а также промышленную выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая состоялась в Ташкенте 28–30 апреля

Ранее свои планы приехать в Москву на Парад Победы подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он объяснил, что не поддастся на запугивания со стороны стран Евросоюза и выполнит данное им обещание.