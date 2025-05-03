03 мая 2025 14:01 Президент Узбекистана подтвердил Путину свой визит в Москву на 9 Мая Фото: Парад Победы прошел на Красной площади в Москве 9 мая / Медиасток.рф
Президент Владимир Путин созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Лидер республики подтвердил, что примет участие в празднованиях в честь 80-летия Победы в Москве, сообщила
пресс-служба Кремля.
Лидеры во время телефонного разговора подчеркнули особое значение 9 Мая для народов двух стран.
Стороны обсудили практические шаги для наращивания сотрудничества в сфере торговли, а также промышленную выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая состоялась в Ташкенте 28–30 апреля
Ранее свои планы приехать в Москву на Парад Победы
подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он объяснил, что не поддастся на запугивания со стороны стран Евросоюза и выполнит данное им обещание.
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