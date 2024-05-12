Эрдоган объяснил отмену визита в США | 360°

Мир 12 мая 2024, 07:56 Эрдоган объяснил отмену визита в США Эрдоган объяснил отмену визита в США и встречи с Байденом плотным графиком РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в США и запланированную встречу с американским коллегой Джо Байденом в связи с плотными графиками сторон. Об этом он рассказал греческой газете «Катимерини».

Изначально визит Эрдогана планировали на 9 мая, но в итоге перенесли на более поздний срок, который станет «более удобен для обеих сторон».

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«Нашу поездку в США отложили из-за несовместимости графиков сторон. США, как вам известно, находятся накануне выборов, из-за чего рабочий график Байдена стал более плотным. Наши программы интенсивно работают как за рубежом, так и внутри страны. Такие визиты проходят в удобное для всех сторон время», — объяснил он.

Эрдоган добавил, что в настоящее время идут консультации по удобному времени для встречи.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Эрдоган обсудит с Байденом риски, связанные с украинским кризисом.