Президент Танзании заявила о важности ПМЭФ для экономического диалога

ПМЭФ стал самой значимой мировой платформой для проведения экономического диалога между странами. С таким заявлением на пленарной сессии форума выступила президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

Она подчеркнула, что проходящее в 29-й раз мероприятие стало самым уважаемым для всего мира.

«ПМЭФ стал одной из самых значимых платформ для откровенного экономического диалога», — заявила Самия Сулуху Хасан.

Президент Танзании отметила, что в декабре этого года исполняется 65 лет установления дипломатических отношений с Россией. За это время страны доказали свою приверженность к взаимовыгодному партнерству, которое можно усилить.

Самия Сулуху Хасан пояснила, что готова привлечь российские компании к добыче и переработке полезных ископаемых, которые есть в Танзании.

Президент Танзании вместе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и заместителем председателя КНР Хань Чжэном стали главными спикерами пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.