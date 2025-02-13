Трамп потребовал миллионы долларов с Reuters

Агентство Reuters должно вернуть деньги, полученные от американского правительства. Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

В своей публикации глава Белого дома заявил, что министерство обороны выделило Reuters девять миллионов долларов, которые ушли на изучение «социального введения в заблуждение в больших масштабах». Трамп потребовал от агентства «сейчас же вернуть деньги».

Аналогичный призыв президент США адресовал и изданию Politico. По его словам, миллионы долларов должны вернуться американским налогоплательщикам. Трамп также упомянул The New York Times, назвав газету «издыхающей».

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что правительство США платило Reuters крупные суммы денег «за введение в заблуждение» общества, писали «Известия». Ранее руководитель Департамента эффективности государственного управления назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть».