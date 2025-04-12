Дипломаты Евросоюза должны были принять приглашение отдать дань уважения освободителям Братиславы вне зависимости от того, какого посла позвали на мероприятие. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в программе «Субботние диалоги» на канале RTVS .

«Не понимаю [позицию западных дипломатов], потому что посол России, которого пригласило правительство, в своем выступлении не сказал ничего, что можно было как-то подвергнуть критике, и никто его речь не критиковал. Я думаю, что западные дипломаты должны были принять это приглашение не на основе того, какой посол приглашен, а на основе уважения к погибшим героям, которые освободили Словакию», — подчеркнул он.

По мнению Пеллегрини, послы ЕС, отказавшись участвовать в торжественном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин, отдали предпочтение политике.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует объездить города Подмосковья, где в декабре 1941 года началось контрнаступление Красной армии. Также премьер собирается принять участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.