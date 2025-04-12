Президент Словакии раскритиковал послов ЕС за отказ почтить освободителей Братиславы
Президент Словакии Пеллегрини осудил послов ЕС за отказ почтить память солдат
Дипломаты Евросоюза должны были принять приглашение отдать дань уважения освободителям Братиславы вне зависимости от того, какого посла позвали на мероприятие. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в программе «Субботние диалоги» на канале RTVS.
«Не понимаю [позицию западных дипломатов], потому что посол России, которого пригласило правительство, в своем выступлении не сказал ничего, что можно было как-то подвергнуть критике, и никто его речь не критиковал. Я думаю, что западные дипломаты должны были принять это приглашение не на основе того, какой посол приглашен, а на основе уважения к погибшим героям, которые освободили Словакию», — подчеркнул он.
По мнению Пеллегрини, послы ЕС, отказавшись участвовать в торжественном мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы на мемориале Славин, отдали предпочтение политике.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует объездить города Подмосковья, где в декабре 1941 года началось контрнаступление Красной армии. Также премьер собирается принять участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.