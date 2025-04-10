Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует объездить города Подмосковья, где в декабре 1941 года началось контрнаступление Красной армии против немецких войск. Об этом он сообщил «Известиям».

«Это контрнаступление было очень успешным. Поэтому я бы с радостью посетил города под Москвой, где все это происходило», — подчеркнул Фицо.

Политик добавил, что также собирается принять участие в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата. Критика со стороны государств — членов Евросоюза его не остановит.

Ранее стало известно, что в мае в российскую столицу также прилетят глава Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Инасиу Лула да Силва и президент Сербии Александр Вучич. Лидеров недружественных стран на празднование не пригласили.