Президент Сирии приедет в Москву на переговоры с Путиным

Президент Сирии Ахмед аш‑Шараа приедет в Москву с рабочим визитом для переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Syria TV .

По данным журналистов, встречу запланировали на среду, 28 января.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — отметили в сообщении.

Ранее президент Сирии уже приезжал в Москву в середине октября 2025 года. Тогда прошла первая встреча на высшем уровне между представителями государств после смены руководства в арабской республике. Стороны обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества.