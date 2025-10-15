Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Россию

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сирийский дипломатический источник.

Как уточнили в Кремле, в рамках поездки запланированы переговоры Ахмеда аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится сегодня в Москве.

По данным пресс-службы российского лидера, стороны намерены обсудить развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также на повестке дня — ситуация на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что во время переговоров будет затронута тема российских военных баз в Сирии.

Ранее Сириский суд выдал ордер на арест бывшего президента республики Башара Асада.