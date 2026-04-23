Песков заявил, что Евросоюз поставил перед Сербией выбор между ЕС и Россией

Россия видит действия Евросоюза, нацеленные на настраивание Сербии против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, ЕС оставил Сербии два выбора.

«Ставится вопрос: или вы продолжаете ориентироваться на членство в ЕС, на некую общность с Евросоюзом, но при одном условии — что вы рвете все отношения с Россией. <…> Или вы продолжаете дружественные, прагматичные отношения с Россией, но тогда забываете о европейской перспективе», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля назвал такую формулировку условий чрезвычайно ошибочной, потому что любое государство, включая Сербию, самостоятельно определяет свой путь. Больше всего неправы те, кто выдвигает подобные ультиматумы.

Также он добавил, что именно Россия всегда выступала за то, чтобы любое государство придерживалось независимой позиции и действовало исходя из собственных национальных интересов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны ЕС постепенно меняют отношение к переговорам с Россией. По его словам, всем будет лучше, если дверь диалога останется открытой.