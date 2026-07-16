Стоимость военной помощи Украине должна оставаться военной тайной. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщило издание Agerpress .

В июне 2025 года правозащитная организация APADOR-CH потребовала опубликовать данные об объемах и стоимости помощи Киеву. Власти отказались, и организация обратилась в суд. А 14 июля суд Бухареста обязал кабмин раскрыть информацию.

Дан объяснил, что иногда помощь бывает денежной, иногда — техникой.

«Когда страна забирает часть своей военной техники и перебрасывает ее в другое место, иногда лучше, чтобы это оставалось военной тайной», — заявил президент.

Ранее власти Румынии признавали, что оказывают военную помощь Украине, но детали не раскрывали. Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия киевскому режиму мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт.

На прошлой неделе сразу несколько стран НАТО заявили о прекращении финансовой помощи Украине.