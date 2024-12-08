Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик находится в белградской больнице. Врачи готовят его к операции, сообщила пресс-служба главы государства.

«Додик прошел обследование 8 декабря, во второй половине дня в Белграде, после чего было принято решение о госпитализации», — отметили в сообщении.

Согласно предварительному диагнозу, у президента планируется операция на пищеводе и желудке. В администрации отметили, что население страны будут своевременно информироваться о состоянии здоровья Додика.

В октябре он побывал в Москве, где принял участие в мероприятиях в рамках саммита БРИКС. По его словам, западные страны хотели разделить РФ на пять-шесть отдельных государств, но российское руководство отстояло свой суверенитет. Додик считает, что Россия должна противостоять внешнему давлению.