Президент республики Нетумбо Нанди-Ндайтва подчеркнула, что Россию и Намибию связывают долгие годы сотрудничества

Президент республики Нетумбо Нанди-Ндайтва в интервью RT подчеркнула, что Россию и Намибию связывают долгие годы взаимодействия и сотрудничество будет продолжаться.

«Когда мы сражались в джунглях Анголы, с нами были русские посредством СССР. Когда нам нужно было сплотиться, чтобы выступить против на тот момент сильнейшей армии на Африканском континенте — ВС ЮАР времен апартеида, — нам на помощь пришли русские», — цитирует Telegram-канал RT слова президента.

Ранее в Намибии подтверждали наличие крепких политических и экономических отношений с Россией.