Президент Польши жестко раскритиковал бюрократию ЕС

Навроцкий обрушился с критикой на бюрократов ЕС из-за энергетики и мигрантов

Европейский союз принимает решения против здравого смысла и нуждается в быстром исправлении. С такой критикой выступил президент Польши Кароль Навроцкий на конференции консерваторов CPAC в Далласе, сообщила радиостанция RMF FM .

«Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые, вместо того чтобы укреплять Европу, ослабляют ее», — сказал Навроцкий.

Особое недовольство у него вызвала энергетическая и миграционная политика. По его словам, первая движется слишком быстро и не учитывает экономическую безопасность, а вторая не способна защитить границы.

Он назвал их идеологическими проектами, которые отходят от ценностей христианской цивилизации.

Польский лидер также уделил внимание отношениям с США. Он назвал Дональда Трампа «настоящим другом поляков» и заявил, что Польша готова принимать американских солдат за свой счет.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск предупредил ЕС о риске выхода страны из союза.