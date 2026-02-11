Президент Польши заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и сесть с ним за стол переговоров. Его слова привело издание Gazeta.pl .

«Если этого требуют интересы Республики Польша, то как президент я готов это сделать», — заявил он.

Вместе с тем Навроцкий напомнил, что в России его разыскивают за снос памятников.

Ранее польский президент на памятных мероприятиях в концлагере Аушвиц-Биркенау признал, что Красная армия освободила Освенцим, но обвинил СССР в причастности к холокосту наравне с нацистской Германией. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, за что премьер Великобритании Уинстон Черчилль называл Польшу «гиеной Европы».