Президент Польши упал с доски для серфинга в Балтийском море

Fakt: Дуда упал в море с доски для серфинга перед журналистами

Президент Польши Анджей Дуда упал с доски для серфинга во время отдыха в Польше. Об этом сообщила газета Fakt .

Глава государства отдыхал в Юрате — курорте, расположенном на севере страны. Он свалился с доски несколько раз, но ему на помощь пришли экстренные службы. По информации издания, Дуда плавал в огороженной зоне.

«Никто не имеет возможности попасть сюда <…>. Любой, кто приближается к этой зоне, немедленно получает предупреждение», — отметила газета.

Она добавила, что польский лидер был одет в каску и специальный защитный жилет.

Ранее в Польше из магазинов изъяли тираж книги Александры Сарны «Дебил. Случай из практики», посвященной Дуде.

Скандальное издание перестанут распространять из-за нарушения уголовного кодекса — речь идет о статье о публичном оскорблении президента. По факту публикации книги проходит расследование.