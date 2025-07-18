Книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде изъяли из продажи в Польше

В Польше из продажи убрали книги Александры Сарны «Дебил. Случай из практики», посвященные президенте страны Анджею Дуде. Об этом сообщило местное издание Press.pl.
По данным пресс-службы крупнейшей в Польше сети по реализации книжной и медиапродукции Empik, издание больше не будут распространять из-за нарушения уголовного кодекса страны. Речь идет о статье о публичном оскорблении президента.
На данный момент проходит расследование по факту публикации книги. По его результатам примут решение о возможности или невозможности восстановления прав на продажу издания.
Ранее экс-лидер Польши обиделся на союзников и пригрозил закрытием логистического хаба помощи Украине. Дуда заявил, что недоволен отсутствием приглашения на ключевые переговоры по военной поддержке Киева.
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