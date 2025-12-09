Президент Польши не поедет на Украину по приглашению Зеленского
Польский президент Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину, несмотря на личное приглашение Владимира Зеленского. Встречу глав государств планируют провести в Варшаве, о чем сообщил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в соцсети Х.
«Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Конкретную дату встречи президентов в Варшаве мы согласовываем через активные и открытые дипломатические каналы», — написал Пшидач.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Зеленскому стоило бы попросить о личной встрече с президентом Польши. При этом Сикорский раскритиковал Навроцкого за настойчивые требования к киевскому режиму проявить каплю благодарности за всю оказанную помощь.