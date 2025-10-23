Президент Польши передал квартиру на благотворительность из-за скандала

Президент Польши Кароль Навроцкий избавился от квартиры, которая чуть не сорвала его предвыборную кампанию. Он передал скандальную недвижимость на благотворительность, сообщило издание Fakt .

Во время предвыборной кампании Навроцкого заподозрили в незаконном присвоении жилья. Кандидат в президенты рассказывал избирателям, что у него имеется одна квартира в Гданьске. В ней он проживает с семьей.

Только в декларации об имуществе Навроцкий указал два объекта недвижимости, находящиеся у него в собственности. Это спровоцировало шквал критики. Политик заявил в свое оправдание, что получил вторую квартиру в дар в качестве благодарности за многолетнюю помощь от пожилого знакомого по имени Ежи.

Журналисты выяснили, что пенсионер уже давно обитает в соцучреждении. Прокуратура начала проверку. Навроцкий отреагировал, передав жилье на благотворительность.

«Сейчас жилье официально принадлежит христианскому благотворительному обществу», – говорится в материале.

Издание уточнило, что в этой квартире будет жить переживающая трудный период женщина с ребенком.

Это не первый скандал, в центре которого оказался Навроцкий. Ранее его заподозрили в употреблении стимуляторов во время ГА ООН.