Президент Польши оценил желание Украины вступить в ЕС в 2027 году

Навроцкий назвал труднодостижимым желание Зеленского вступить в ЕС в 2027 году

Президент Польши Кароль Навроцкий счел труднодостижимым стремление украинского лидера Владимира Зеленского вступить в Европейский союз в 2027 году. Его слова привело издание Gazeta.pl .

«Вступление Украины в ЕС в 2027 году труднодостижимо. Я знаком с традиционным процессом вхождения новых государств», — сказал Навроцкий.

Ранее Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в 2027 году. Он подчеркивал, что технически страна готова вступить в сообщество уже в первом полугодии 2026-го, и призывал дать точные сроки в документе о прекращении боевых действий.

Украине уже присвоили статус кандидата на вступление в ЕС. Однако Турция находится в этом положении с 1999 года, а Сербия — с 2012-го.

Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что в документе о мирном соглашении может появиться пункт о вступлении Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года.