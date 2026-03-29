Президент Польши обвинил бюрократию ЕС в ослаблении Европы

Брюссель проводит политику, которая не укрепляет Европу, а, напротив, подрывает ее устойчивость. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в США, сообщила радиостанция RMF FM .

Навроцкий отметил, что ЕС нуждается в серьезных изменениях.

«Мы уже 20 лет являемся частью Европейского союза, и теперь он нуждается в быстром исправлении. Мы видим политику, которая рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют ее», — сообщил он.

Президент пояснил, что в первую очередь имеет в виду энергетическую и миграционную политику союза. Решения в этих сферах принимают слишком поспешно и без учета долгосрочных последствий для государств-членов.

«Я говорю об энергетической политике, которая идет слишком быстро, без оглядки на экономическую и энергетическую безопасность. О миграционной политике, которая не может защитить границы или социальную сплоченность», — сказал Навроцкий.

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что сценарий выхода Польши из Евросоюза стал реальной угрозой на фоне усилившихся политических споров внутри страны.