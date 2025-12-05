«Корона бы не упала». Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского

Сикорский: у Зеленского не упадет корона, если он запросит встречу с Навроцким

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы попросить о личной встрече с президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом в эфире радиостанции RMF24 заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

«У Зеленского не упала бы корона, если бы он запросил визит в президентский дворец при проезде через Польшу», — сказал министр.

При этом Сикорский раскритиковал Навроцкого за настойчивые требования к киевскому режиму проявить каплю благодарности за всю оказанную помощь. Глава МИД Польши подчеркнул, что отказ Кароля Навроцкого посещать Киев не повод для дальнейшей демонстрации неприязни к Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Украина может проиграть в конфликте с Россией из-за очень высокого уровня коррупции в стране. Он посоветовал Зеленскому обратить внимание на этот фактор внутри государства.