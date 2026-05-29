Президент Польши Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики — после его решения присвоить наименование «имени героев УПА»* подразделению ВСУ. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал TVP Info .

«Я очень серьезно отнесся к предложению [отобрать у Зеленского орден Белого орла]. Ближайшее заседание капитулы состоится 8 июня. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла», — сказал он.

Также Навроцкий отметил, что крайне негативно оценил поступок Зеленского, который, по его словам, демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.

Ранее бывший польский лидер Лех Валенса снял с груди украинский флаг и заявил, что отказывается от поддержки Украины.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.