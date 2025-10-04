Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился направить войска на границы с Германией и Литвой. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности республики.

«Президент Республики Польша, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — отметили в Бюро.

С 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года вооруженные силы Польши будут использовать для «обеспечения неприкосновенности» границы республики, а также безопасности в приграничной зоне и на переходах. В Бюро не уточнили, какое количество войск направили на границу.

Ранее два датских истребителя F-35 привели в состояние боевой готовности для поддержки Польши и обороны границы с Россией и Белоруссией. Самолеты находятся на авиабазе Скридструп.