Датские F-35 перевели в состояние готовности для поддержки Польши

Два датских истребителя F-35 привели в состояние боевой готовности для возможной поддержки Польши и восточного фланга НАТО. Об этом заявили в Вооруженных силах Дании.

Боевые машины находятся на авиабазе Скридструп.

«Отсюда они будут оказывать поддержку Польше и восточному флангу НАТО, внося вклад в <…> возможную оборону границы с Россией и Белоруссией на востоке», — сказано в пресс-релизе датских ВС.

Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный страж». Ее цель — укрепить оборону блока на восточном фланге. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что усиление восточного фланга НАТО затронет и Финляндию. В этом участвуют ключевые страны Восточной Европы. Но укрепление границы с Россией касается всей границы, включая северные регионы Финляндии.

Ранее стало известно, что Нидерланды планируют разместить в Польше с декабря зенитные комплексы Patriot и NASAMS, а также системы для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Как уточняется, техника размещается для усиления противовоздушной обороны и защиты важного логистического узла, через который идет поддержка Украины.