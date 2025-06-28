Президент Польши Дуда приехал в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину. Об этом сообщил украинский телеканал «Факты ICTV».
Польский лидер встретится в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* заявил о планировавшемся покушении на Зеленского в польском аэропорту города Жешува. Правоохранители задержали пожилого гражданина Польши. По словам Малюка*, мужчину завербовали и дали задание ликвидировать президента республики с помощью FPV-дрона.
Глава СБУ выразил благодарность Агентству внутренней безопасности Польши, с которым ведомство реализовало важное уголовное производство.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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