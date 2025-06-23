Глава СБУ Малюк: в аэропорту Польши готовилось покушение на Зеленского

На президента Украины Владимира Зеленского якобы готовилось покушение в аэропорту города Жешува. Об этом сообщил глава Службы безопасности Василий Малюк*, его слова привела пресс-служба ведомства.

Сотрудники СБУ задержали пожилого гражданина Польши — предположительно, его завербовали. Для устранения украинского лидера пенсионер собирался использовать FPV-дрон.

«И хотя хочу поблагодарить Агентство внутренней безопасности Польши — мы реализовали важное уголовное производство вместе с ними», — подчеркнул Малюк*.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал признать Зеленского и его ближайшее окружение террористами. С таким заявлением он обратился к президент России Владимиру Путину и лидерам других стран.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.