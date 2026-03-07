Президент ОАЭ заявил о нахождении страны «в состоянии войны»

Фото: РИА «Новости»

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Мы находимся в состоянии войны, и я обещаю им, что мы выполним свой долг, потому что мы обязаны защищать наших родных и нашу страну», — сказал он.

В обращении глава государства поблагодарил военных за их работу в условиях конфликта, отметив, что вооруженные силы и другие силовые структуры достойно выполняют свой долг.

Президент добавил, что власти понимают возможные трудности военного времени и пообещал, что государство сделает все необходимое для защиты людей и страны.

Минобороны ОАЭ отчиталось об уничтожении силами ПВО 16 баллистических ракет и 121 беспилотника со стороны Ирана.

