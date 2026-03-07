ОАЭ отразили атаку 16 ракет и 121 беспилотника из Ирана

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов отразили атаку 16 баллистических ракет и 121 беспилотника со стороны Ирана. Об этом сообщило министерство обороны в соцсети X .

«ПВО ОАЭ зафиксировали запуск 16 баллистических ракет, из которых 15 уничтожены, одна упала в море. Кроме того, был зафиксирован запуск 121 беспилотника, из которых 119 перехвачены, два упали на территории ОАЭ», — указано в заявлении.

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке Иран запустил 221 баллистическую ракету и более 1,3 тысячи беспилотников в сторону ОАЭ.

Ранее аэропорт в Дубае временно перестал отправлять и выпускать рейсы из-за атаки беспилотниками со стороны Ирана. Рейсы отложили на фоне работы средств ПВО.

США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В результате ударов погибли аятолла Хаменеи и армейское руководство Исламской Республики.