Президент Никарагуа Ортега объявил о прекращении выборов в стране

Сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега в день 47-й годовщины Сандинистской революции заявил, что правительство республики не даст правой оппозиции шанса на реванш, которая спустя десятилетия по-прежнему намерена захватить власть. Его процитировал ТАСС .

«Мы приняли закон о бесплатном образовании, от первой ступени до университетского диплома, и мы продолжаем открывать новые школы в стране», — заявил он.

В это же время оппозиция, по словам соцпрезидента, только и ждет выборов, чтобы нажиться на школах.

«Но пусть они об этом забудут: выборов в Никарагуа больше не будет, чтобы никто не пытался захватить власть», — сказал политик.

Ортега также выразил поддержку Кубе, которая испытывает давление и угрозы со стороны США.

Ранее правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Италией. Это произошло на фоне давнего спора вокруг экстрадиции боевика «Красных бригад» Алессио Казимирри.