Никарагуа разорвала дипотношения с Италией

Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Италией из-за давнего спора вокруг экстрадиции боевика «Красных бригад» Алессио Казимирри. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Разрыв произошел в ответ на необоснованные, агрессивные и безответственные заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который с европейской надменностью оскорбил народ и правительство Никарагуа», — заявил кабмин.

Таяни публично раскритиковал латиноамериканскую страну за предоставление убежища Казимирри, осужденного за похищение и убийство бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро в 1978 году.

Он признал участие в «Красных бригадах», но не расправу над политиком. Итальянец сбежал в Никарагуа в 1983 году, получил гражданство и женился. Конституция Никарагуа запрещает экстрадицию граждан.

Ранее власти Буркина-Фасо разорвали дипотношения с Францией. Европейцев обвинили в неоколониальных амбициях.