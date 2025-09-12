Президент Непала назвал имя нового премьера после протестов

Президент Непала Рам Чандра Паудел согласился распустить палату представителей и назначить временным главой правительства бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки. Об этом сообщила газета The Himalayan Times .

По данным издания, президент уступил общественному давлению. Он отметил, что запустил подготовку необходимых для процедуры документов.

Паудел заявил, что Карки может принести присягу вечером 12 сентября. Молодежь Непала назвала Сушилу наиболее подходящим кандидатом для руководства страной.

Масштабные митинги в Непале начались после решения властей запретить около двух десятков соцсетей. Они очень быстро переросли в беспорядки, которые не прекратились даже после решения отменить запрет.

На фоне происходящего в отставку подал премьер-министр Непала Шарма Оли. В столкновениях с полицией погибли 30 протестующих, еще более 1000 пострадали.