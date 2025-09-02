Президент Мексики заявила об отказе подчиняться США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова заключать с США соглашения в сфере безопасности — касающиеся борьбы с наркокартелями и миграции, но без подчинения. Об этом сообщил портал Axios .

По данным издания, заявление прозвучало на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требует от Мексики более решительных действий против картелей и при этом угрожает ввести тарифы.

В прошлом месяце министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что американский лидер распорядился выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы осложнить ее преодоление. Конструкция будет оснащена современным оборудованием, камерами и рвами.