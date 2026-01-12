Президент Мексики Шейнбаум исключила вторжение США

Мексика исключает вероятность односторонних военных действий Соединенных Штатов на своей территории. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум во время пресс-конференции в национальном дворце. Запись выступления опубликовали на ее официальной странице в соцсети X.

К таким выводам Шейнбаум пришла после телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом.

«В разговоре это было совершенно ясно обозначено: существует сотрудничество и координация, и мы продолжаем совместную работу именно в этом формате», — подчеркнула президент Мексики.

Ранее стало известно, что США проведут наземную операцию в Мексике против наркокартелей. Трамп анонсировал нанесение ударов на суше.