Президент Мексики Шейнбаум исключила вторжение США

Мексика исключает вероятность односторонних военных действий Соединенных Штатов на своей территории. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум во время пресс-конференции в национальном дворце. Запись выступления опубликовали на ее официальной странице в соцсети X.
К таким выводам Шейнбаум пришла после телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом.
«В разговоре это было совершенно ясно обозначено: существует сотрудничество и координация, и мы продолжаем совместную работу именно в этом формате», — подчеркнула президент Мексики.