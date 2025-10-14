Президент Мадагаскара бежал из страны на фоне протестов

Президента Мадагаскара Андри Радзуэлину эвакуировали из страны из-за нарастающих протестов и угрозы военного переворота. Об этом сообщил RFI .

По данным издания, Радзуэлина покинул страну на французском военном самолете. Эвакуацию, как уточняется, заранее согласовали с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, президент подписал указ о роспуске нижней палаты парламента — Национального собрания. В документе, опубликованном канцелярией главы государства, отмечается, что решение принято в соответствии со статьей 60 Конституции, которая позволяет ему распустить парламент после консультаций с премьер-министром и председателями обеих палат.

Протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября. Изначально участники требовали улучшить доступ к воде и электричеству, реформировать систему здравоохранения и сократить уровень коррупции. Позже к этим требованиям добавились призывы к отставке президента.

По данным ООН, в ходе беспорядков погибли не менее 22 человек, более 100 получили ранения. 29 сентября Радзуэлина распустил правительство, однако акции протеста не прекратились. Международный валютный фонд отмечает, что доступ к электроэнергии на Мадагаскаре имеет лишь треть населения из 30 миллионов человек.

