«Президент-лузер». Зеленский обвинил Трампа в слабости

Зеленский: Трамп может стать «президентом-лузером»

Фото: РИА «Новости»

Если лидер республиканцев Дональд Трамп одержит победу на выборах главы государства и после этого прекратит помогать Украине, то станет президентом-неудачником. Об этом, как сообщила газета The Giardian, заявил Владимир Зеленский.

«Кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он будет очень слабым. <…> Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером?» — заявил Зеленский.

Зеленский также добавил, что при подобном развитии событий международный авторитет США может сойти на нет.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что команду Зеленского стало тревожить его нестабильное поведение. По мнению ряда высокопоставленных лиц, глава государства начал сходить с ума.

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