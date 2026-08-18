Президент Литвы поддержал ужесточение условий автотранзита в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал идею ужесточения условий автотранзита на калининградском направлении. Время на проезд через Литву хотят сократить с 24 часов до шести часов, отметил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas .

По словам Чеснулявичюса, шести часов вполне достаточно, чтобы пересечь Литву, заправиться и выпить чашку кофе на остановке.

Литовская сторона зафиксировала около 360 нарушений условий транзита в 2024 году. В прошлом году этот показатель был в четыре раза выше и достигал 1,5 тысяч автомобилей.

Недавно сразу три самолета-разведчика НАТО заметили вблизи Калининграда.