Странам Запада необходимо ужесточение санкций против России из-за растущей угрозы для стран Европейского союза. С таким заявлением в интервью газете Bild выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он подчеркнул, что, если готовящийся новый санкционный пакет окажется недостаточно полным, ЕС может окончательно признать свое поражение и неспособность принимать смелые решения.

«В первую очередь мы должны ограничить все энергетические компании, которые снабжают деньгами российский государственный бюджет: „Северный поток“, „Росатом“, „Газпром“, „Лукойл“. Оставшиеся российские банки нужно отключить от системы SWIFT и ограничить все суда „теневого флота“», — заявил Науседа.

На замечание журналиста о том, что все эти меры применяли последние три года, но они не оказали никакого влияния на Россию, литовский лидер назвал уже введенные санкции недостаточно решительными.

«Кроме того, мы видим, что третьи страны помогают России. Вот почему российская экономика относительно хорошо функционирует в сложившихся обстоятельствах», — подчеркнул Науседа.

Мировые финансовые эксперты и организации назвали российский рубль самой высокоэффективной валютой в мире, которая продемонстрировала рост на 40%, несмотря на снижение цен на нефть и действующие санкции.

Такой эффект объяснили высоким уровнем ключевой ставки, контролем за движением капитала и валютными ограничениями. Также укреплению рубля помогло ослабление доллара и сокращение денежной массы Центральным банком.