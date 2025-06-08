Рубль признали в США самой успешной валютой в мире

CNBC: рубль показал рекордный рост и стал самой успешной валютой в мире

Российский рубль в 2025 году продемонстрировал рекордный рост и стал самой высокоэффективной валютой в мире. Об этом сообщил американский телеканал CNBC .

По данным Bank of America, российский рубль — «самая успешная валюта с начала года», выросшая более чем на 40%. Он продолжает расти, несмотря на затяжной украинский конфликт, снижение цен на нефть, жесткие антироссийские санкции и спад экономики.

«Центральный банк решил сохранить ставки на относительно высоком уровне, контроль за движением капитала и другие валютные ограничения немного ужесточились, и [был достигнут] некоторый прогресс или попытка достичь прогресса в поиске мира между Россией и Украиной», — назвал три причины роста рубля международный экономист, валютный стратег компании Wells Fargo Брендан Маккеннан.

Укрепление российской валюты также связали с ослабевшим долларом. Профессор прикладной экономики в Университете Джонса Хопкинса Стив Ханке отметил, что рубль поддержало и сокращение денежной массы ЦБ.

Ранее аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева заявила, что курс рубля в ближайшие дни вероятнее всего, останется в диапазоне 78–82 за доллар.