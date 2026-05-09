Президент Лаоса Сисулит поблагодарил Путина за речь на параде Победы

Президент Лаоса заявил Путину о желании расширить сотрудничество с Россией

Лаос готов к расширению сотрудничества с Россией для достижения значимых результатов. С таким заявлением президент страны Тхонглун Сисулит выступил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Он добавил, что поздравляет президента России с успешным проведением празднования 81-й годовщины Победы.

«Лаосская делегация внимательно слушала ваши речи на параде и сегодня на обеде, и мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству», — привела заявление президента Лаоса пресс-служба Кремля.

Путин в ответ поздравил собеседника с переизбранием на пост президента и подчеркнул, что ценит, что в качестве первой зарубежной поездкой Тхонглун Сисулит выбрал Россию.

«Наши отношения выстраиваются на основе дружбы, взаимного уважения и доверия. В прошлом году мы отметили 65 лет установления дипотношений», — напомнил российский лидер.

Путин добавил, что возможности расширения сотрудничества двух стран появились после получения Лаосом статуса партнера по диалогу с Шанхайской организацией сотрудничества.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит приехал в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентами Белоруссии Александром Лукашенко, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он присутствовал на параде Победы на Красной площади.