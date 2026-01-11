Президент Кубы заявил о готовности защищаться от США до последней капли крови

Куба подвергается нападениям со стороны Соединенных Штатов на протяжении уже 66 лет. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель в соцсети X.

По его словам, сама Куба не представляет угрозы, однако готова защищаться до последнего в случае противостояния.

«Она [страна] готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови», — написал он.

Таким образом Диас-Канель ответил на прозвучавшие ранее заявления американского лидера Дональда Трампа.

Глава США сказал, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть и финансовую поддержку как компенсации за услуги в области безопасности. Трамп призвал кубинские власти заключить соглашение.