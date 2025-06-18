Президент Кубы нашел способ гарантировать мир планете

Президент Кубы Диас-Канель призвал страны уничтожить ядерное оружие ради мира

Фото: РИА «Новости»

Странам с ядерным оружием, в том числе и Израилю, необходимо уничтожить его для гарантии полного мира на планете. На это указал президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети Х.

«Полный мир гарантирован, только когда все нации, которые владеют ядерным оружием, в том числе Израиль, его уничтожат и остановят гонку вооружений, которая угрожает уничтожить весь человеческий род», — отметил кубинский лидер в публикации.

Диас-Канель также процитировал бывшего президента Кубы Фиделя Кастро, который предупреждал об опасности ядерного оружия и возможном военном конфликте США, Ирана и Израиля.

О серьезной ситуации на Ближнем Востоке предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ядерная угроза имеет практическое измерение, поскольку удары наносятся по ядерным объектам.

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