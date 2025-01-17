«Государственные новости»: 100% пользователей из Киргизии используют русский язык в Google

Русский язык сохраняет свою значимость в Центральной Азии, оставаясь главным инструментом межнационального общения. В список таких стран входит и Киргизия, написал сайт «Государственные новости» .

Анализ использования поисковых систем показал, что на русском языке ищут информацию 100% пользователей из Киргизии, 98% — из Казахстана, 84% — из Узбекистана. Около 80% интернет-ресурсов в Киргизии доступны на русском языке.

Несмотря на общую популярность русского языка, в Киргизии есть и те, кто выступает против распространения русскоязычного образования, однако их позиция не находит широкой поддержки. Президент Садыр Жапаров, отвечая на предложение заблокировать русскоязычный контент в интернете, назвал это личным мнением политиков, не отражающим официальную политику государства в отношении русского языка.