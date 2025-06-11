«Государственные новости»: киргизские школьники смогут бесплатно учиться в онлайн-школе СПбГУ

Санкт-Петербургский государственный университет открыл набор учащихся 5–10 классов, проживающих за границей, включая Киргизию, в свою онлайн-школу. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Онлайн-курсы СПбГУ предоставят киргизским школьникам возможность бесплатного обучения на русском языке по учебной программе российских образовательных учреждений, делая упор на повышении эрудированности и расширении кругозора.

Преподавание будут осуществлять опытные наставники из Академической гимназии имени Дмитрия Фаддеева и ведущих кафедр университета. По завершении учебы выпускники получат государственные аттестаты.