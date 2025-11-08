Президент Кении попросил Зеленского освободить плененных наемников

Президент Кении Уильям Руто обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой освободить плененных в зоне СВО соотечественников. О телефонном разговоре он написал в соцсети X .

Оба политика оказались обеспокоены тем, что молодые кенийцы были незаконно завербованы для участия в боевых действиях.

«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению всех кенийцев, находящихся под стражей на Украине», — написал Руто.

Также он добавил, что Зеленский откликнулся на просьбу.

В конце октября арестовали завербованного украинскими спецслужбами 19-летнего парня, который хотел взорвать авто полицейского в Крыму.