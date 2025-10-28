Завербованный 19-летний парень хотел взорвать авто полицейского в Крыму

В Крыму арестовали 19-летнего парня, собиравшегося подорвать автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД по региону. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Теракт смогли предотвратить. Выяснилось, что злоумышленника завербовали украинские спецслужбы через мессенджер Telegram.

Чтобы убить сотрудника полиции молодой человек арендовал квартиру напротив его дома. Там организовал видеонаблюдение, а после получил компоненты для самодельной бомбы. Их спрятали в тайнике.

При обыске у задержанного обнаружили готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм. Это взрывное устройство он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль полицейского.

После теракта фигурант планировал выехать на ПМЖ в одну из стран Европы. Сейчас парень уже признался во всем. Против него возбудили дело о приготовлении к теракту и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Киевский районный суд Симферополя арестовал злоумышленника.