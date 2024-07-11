Президент Кении отправил все правительство в отставку

Президент Кении Уильям Руто отправил в отставку правительство. Это произошло на фоне протестов, связанных с повышением налогов. Об этом сообщил местный телеканал Citizen .

Руто отметил, что принял это решение, «внимательно выслушав, что говорят люди в Кении, и после всесторонней оценки работы кабинета, его достижений и вызовов».

Посты сохранят только премьер-секретарь и секретарь по иностранным делам и делам диаспоры. Кроме того, президент Кении анонсировал масштабные консультации для формирования нового «всеобъемлющего» правительства.

В июне он отказался подписывать проект бюджета, вызвавший протесты.