Президент Камеруна баллотировался на новый срок в 92 года

Президент Камеруна Поль Бийя, которому в феврале исполнилось 92 года, примет участие в следующих выборах главы государства. Об этом сам политик написал в соцсети X.
«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует серьезности стоящих перед нами задач. Вместе мы преодолеем любые трудности», — заявил он.
Выборы пройдут 12 октября. Бийя бессменно возглавляет Камерун с 1982 года и является самым пожилым действующим главой государства в мире и самым долгоправящим среди глав республик.
Накануне бывший президент Нигерии Мохаммаду Бухари умер в Лондоне на 83-м году жизни. Он возглавлял страну с 1983 по 1985 годы как военный лидер, а затем с 2015 по 2023 годы как избранный глава государства.
Спортсменка из Лобни стала призером международных соревнований по дзюдо
Сын Митты вышел на связь после смерти отца
Отношения США и Японии настиг крупнейший кризис из-за Трампа
На Западе напомнили о загадочной гибели британского наемника на Украине
«Превращал все в золото». Ольга Будина призналась, что Митта перевернул ее жизнь
«Пришел не как сумасшедший». В США оценили роль костюма Зеленского на встрече с Трампом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте