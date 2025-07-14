Президент Камеруна баллотировался на новый срок в 92 года

Президент Камеруна Поль Бийя, которому в феврале исполнилось 92 года, примет участие в следующих выборах главы государства. Об этом сам политик написал в соцсети X .

«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует серьезности стоящих перед нами задач. Вместе мы преодолеем любые трудности», — заявил он.

Выборы пройдут 12 октября. Бийя бессменно возглавляет Камерун с 1982 года и является самым пожилым действующим главой государства в мире и самым долгоправящим среди глав республик.

Накануне бывший президент Нигерии Мохаммаду Бухари умер в Лондоне на 83-м году жизни. Он возглавлял страну с 1983 по 1985 годы как военный лидер, а затем с 2015 по 2023 годы как избранный глава государства.