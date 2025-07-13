В Лондоне скончался бывший президент Нигерии

Дважды президент и военный лидер Нигерии Мохаммаду Бухари умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил его бывший пресс-секретарь Гарба Шеху в соцсети X .

«Семья бывшего президента объявила о кончине бывшего президента Мухаммаду Бухари, кавалера Королевского колледжа ислама, сегодня днем в лондонской клинике», — объявил он.

Бухари правил страной в качестве военного генерала с декабря 1983 по август 1985 года, затем дважды избирался президентом с 2015 по 2023 годы. До первой отставки он провел в тюрьме 40 месяцев, после чего еще дважды безуспешно участвовал в выборах. Би-би-си сообщила, что политика похоронят по исламским обычаям.

На саммите глав государств Комиссии бассейна озера Чад в 2022 году Бухари жаловался на приток оружия с Украины, сообщили «Известия». Он заявил, что контрабандные боеприпасы попадали в руки боевиков.